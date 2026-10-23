Привычные проявления любви со стороны бабушек и дедушек могут вызывать у внуков дискомфорт. Ребенку бывает трудно сказать об этом близкому человеку, поэтому внешнее согласие не всегда означает, что ему приятно происходящее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Ночь не сплю — в...
- Дети вместо отца ...
- ВА «Заказная история...
Что за зверь такой Яху? И с чего он взял, что он что то знает про наших детей. И какой идиот написал это дерьмо?