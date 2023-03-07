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Названы самые популярные страны для отмывания преступных денежных средств

Названы самые популярные страны для отмывания преступных денежных средств

Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд назвал Испанию, Великобританию, Латвию и Нидерланды самыми популярными странами, которые занимаются отмыванием преступных денежных средств Как сообщает РИА Новости, статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал о том, что Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды, а также прочие офшорные юрисдикции — самые популярные страны для отмывания преступных денежных средств.

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