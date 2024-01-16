В РФ хотят запретить поставки пива из недружественных стран

А

Александр

Ослиная моча от «друзей» лучше? Надо сначала научиться что-либо делать, а потом уши оттопыривать. У нас увлекаются не качеством, а упрощением. А/м «Лада» скоро на педальный привод переведут. Нас держат в ценовых категориях оборванцев. И так сойдет! Пипл схавает! И над всем этим порхают нувориши, сверкая винирами в блеске лучей золотых унитазов. Главным непревзойденным достижением стал шпагат Волочковой.