По мнению председателя Комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Диденко, пиво необходимо добавить в перечень продукции, запрещенной к ввозу из недружественных стран.
В РФ хотят запретить поставки пива из недружественных стран
Комментарии
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А
Александр
Ослиная моча от «друзей» лучше? Надо сначала научиться что-либо делать, а потом уши оттопыривать. У нас увлекаются не качеством, а упрощением. А/м «Лада» скоро на педальный привод переведут. Нас держат в ценовых категориях оборванцев. И так сойдет! Пипл схавает! И над всем этим порхают нувориши, сверкая винирами в блеске лучей золотых унитазов. Главным непревзойденным достижением стал шпагат Волочковой.
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