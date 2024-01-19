Новый сценарий отрабатывают мошенники в Нижегородской области

Новую схему обмана, нацеленную на продавцов, начали отрабатывать мошенники в регионе. О таком обмане полицейским сообщила 52-летний продавец одного из нижегородских ТРЦ: ей на служебный телефон позвонил незнакомец, назвавшийся менеджером по обслуживанию платёжных терминалов.