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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Fallout 3 исполнилось 15 лет, а Fallout 2 через несколько часов исполнится 25 лет Fallout – ...

Fallout 3 исполнилось 15 лет, а Fallout 2 через несколько часов исполнится 25 лет Fallout – ...

Fallout 3 исполнилось 15 лет, а Fallout 2 через несколько часов исполнится 25 летFallout – одна из самых знаменитых ролевых серий, которая не только сформировала целые поколения геймеров, но и дважды перевернула наше представление о том, какой может быть атмосфера постапокалипсиса.

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