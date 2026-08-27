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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Комо» арендует Кина у «Фиорентины» за 10 млн евро с обязательным выкупом за 25+5 млн

Нападающий «Фиорентины»  Мойзе Кин переходит в «Комо». Клуб, который впервые в истории выступит в Лиге чемпионов, согласовал трансфер 26-летнего форварда сборной Италии.

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