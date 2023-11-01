Неудачи ВСУ рикошетом ударили по Пентагону Российская армия обошла ВС США и стала сильнейшей в мире.
Америка в недоумении: Армию США в мире уже считают слабее русской
Комментарии
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Инна Анит
Россия одна воюет против всего Евросоюза и Америки. И ничего, справляется, и не плохо справляется. Не месте России Америка была бы давно размазана. Она же нормально не воевала ни когда, все чужими руками, или из подтишка пакостила.
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1 д.
alik3456 Джексон
Бежали робкие янки ,а сзади полз хромой бандер...
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1 д.
Zoia Goldshtab
Почему же???? Классные воякиНа каблуках и целуются!Ну просто впереди планеты всей!!!!!!
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1 д.
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