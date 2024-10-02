ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «РУССКИЙ ЗАВТРАК» Проект «Русский завтрак» стартовал в 2023 году, его цель - интеграция русской кухни в сферу гостеприимства.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «РУССКИЙ ЗАВТРАК» Проект «Русский завтрак» стартовал в 2023 году, его цель - интеграция русской кухни в сферу гостеприимства.