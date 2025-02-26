Al Jazeera сообщил о прогрессе в вопросах реализации соглашения Израиля и ХАМАС

Делегация палестинского радикального движения ХАМАС в ходе своего визита в Египет смогла достичь определенного прогресса в вопросах реализации соглашения с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников.
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