«Амкал» и 2Drots сыграют с AVG, а еще выступит Seemee. Расписание 6-го тура Media Basket

5 ноября, воскресенье AVG – «Амкал», начало в 16:30 Rocket Team – Pena Team, начало в 17:10 Omanko Balls – «Амкал», начало в 17:50 AVG – 2Drots, начало 18:45 Players Club – Pena Team, начало в 19:25 Players Club – 2Drots, начало в 20:45 Sayonara Boys – Rocket Team, начало в 21:25 Также в 20:30 начнется выступление рэп-исполнителя Seemee Примечание: время начала матчей – московское.
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