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Треть украинцев готова отдать страну России — кто эти люди?

Треть украинцев готова отдать страну России — кто эти люди?

Число нежелающих воевать за неньку растет с каждым месяцем Доля граждан Украины, готовых отказаться от территорий ради окончания конфликта, за последний год (с мая 2023 года) выросла в три раза — с 10 до 32%.

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Комментарии
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Eduard
Да они всю Украину немцам готовы отдать!
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11 час.
Eduard
Это территории России,что они ведут себя сдовно их лично покупали?
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11 час.

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