Садыр Жапаров совершит визит в Россию 7-8 октября

7-8 октября в Москве с рабочим визитом будет находиться Президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом со ссылкой на заведующего отделом внешней политики администрации главы государства Муратбека Азымбакиева сообщает ТАСС.
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