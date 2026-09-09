Генерал воровал бензин цистернами, пока вся Россия стоит в очередях: Патрулям сказали – заправляйтесь "на свои"

Полицейские заправляли служебные автомобили на личные деньги, в городах сократили количество патрулей ППС.
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Рыба всегда гниет с головы.
Какую же грязь развели в стране чиновники-преступники и воры. И это когда страна воюет и отдаёт свои жизни. За что воюет? За очередные яхты и очередное пополнение списка Форбс. Мерзкие , мелкие душонки, дорвавшиеся до власти