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Генерал воровал бензин цистернами, пока вся Россия стоит в очередях: Патрулям сказали – заправляйтесь "на свои"

Генерал воровал бензин цистернами, пока вся Россия стоит в очередях: Патрулям сказали – заправляйтесь "на свои"

Полицейские заправляли служебные автомобили на личные деньги, в городах сократили количество патрулей ППС.

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Стэйси

Какую же грязь развели в стране чиновники-преступники и воры. И это когда страна воюет и отдаёт свои жизни. За что воюет? За очередные яхты и очередное пополнение списка Форбс. Мерзкие , мелкие душонки, дорвавшиеся до власти