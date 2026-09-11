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Нижегородская правда

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Пять человек погибли в ДТП из-за пьяных водителей в этом году в Нижнем Новгороде

С начала года в Нижнем Новгороде произошло 39 ДТП с пьяными водителями. В них пять человек погибли и 46 пострадали.

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