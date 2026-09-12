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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Баландин: «Кравцов ведет себя нагло, «Трактор» может подать встречное заявление. Виталий стал закормленным, если хочет уйти, надо его отпустить»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал ситуацию с Виталием Кравцовым .  Ранее сообщалось , что нападающий « Трактора » может решить вопрос с контрактом через гражданский суд.

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