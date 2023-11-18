Белый дом назвал незаконным расследование против Байденов

Хантер и Джозеф Байдены. Фото: Carlos Barria / Reuters Белый дом поставил под сомнение обоснованность расследования, по итогам которого может быть запущена процедура импичмента президента США Джо Байдена.
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