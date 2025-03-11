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Военное обозрение

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ВС РФ захватили позиции ВСУ под Новолюбовкой на Краснолиманском направлении, выбив противника из двух лесополос

ВС РФ захватили позиции ВСУ под Новолюбовкой на Краснолиманском направлении, выбив противника из двух лесополос

Командование ВСУ даже не поняло, что позиции перешли под контроль российских войск.

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