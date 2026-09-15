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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Любовничал с Гузеевой, был сатанистом и умер 42 от редкого диагноза: Как живут дети Сергея Курехина спустя почти 30 лет после его ухода

Шоу-бизнес: Любовничал с Гузеевой, был сатанистом и умер 42 от редкого диагноза: Как живут дети Сергея Курехина спустя почти 30 лет после его ухода

Его называли человеком-оркестром, музыкальным алхимиком и абсолютным безумцем от искусства. Сергей Курехин умел превращать в перформанс буквально всё — от звуков бьющегося стекла до академических концертов.

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