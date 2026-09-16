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Почему американский вулкан сравнивают с катастрофой в Непале

Почему американский вулкан сравнивают с катастрофой в Непале

Учёные предупреждают: один из самых опасных вулканов США способен породить разрушительный поток воды, грязи и камней, если нестабильные ледовые массивы на его склонах потеряют устойчивость Вулкан Рейнир, расположенный в американском штате Вашингтон, может стать источником крупного природного бедствия в будущем.

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