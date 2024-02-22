В России назвали самые популярные направления для путешествий 23—25 февраля

Аналитики изучили данные по бронированию авиабилетов и выяснили, что в период длинных февральских выходных, с 23 по 25 февраля, самым востребованным туристическим направлением стала Грузия — спрос на перелёты туда из России вырос в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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