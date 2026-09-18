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Царьград

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Александр Ситов сообщил о выпуске 120 тыс. авто в Петербурге

Александр Ситов сообщил о выпуске 120 тыс. авто в Петербурге

К 2028 году автопром Санкт-Петербурга достигнет объемов 2021 года в 360 тысяч авто, сообщил глава комитета Александр Ситов.

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