На выборы в думу Кургана идет экс-чиновник из команды Богомолова. Фото

В Кургане представители партии «Справедливая Россия — За правду» планируют отправить на выборы в гордуму Александра Футермана, который отвечал за спорт в регионе во времена экс-губернатора Олега Богомолова.
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