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Курские новости

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Красный Крест рассказал о новом уникальном средстве помощи приграничью

Красный Крест рассказал о новом уникальном средстве помощи приграничью

Ежедневно до 1 000 человек благодаря Красному Кресту получают предметы первой необходимости. Более 24 тысяч курян из приграничья получили аптечные сертификаты на 3 000 рублей, большинство уже приобрели необходимые лекарства и медицинские товары.

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