Москалькова: среди вернувшихся по обмену гражданских — куряне и политзаключенные

ЛХ

Людмила Харькова

Вообще то гражданские и политзаключенные ни разу не военнопленные и учитываться в эту тысячу не должны. Договор шел вообще то о военных, а не о гражданских. А людей, увезенных на территорию Хохляндии, обязаны вернуть отдельно, ну в лучшем случае в обмен на хохлов с Западенщины. Этим в России делать абсолютно нечего.