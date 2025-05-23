Москалькова: среди вернувшихся по обмену гражданских — куряне и политзаключенные

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала в своем Telegram-канале, что среди граждан, вернувшихся в Россию в результате обмена пленными с Украиной, есть гражданские жители Курской области.
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