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Москалькова: среди вернувшихся по обмену гражданских — куряне и политзаключенные

Москалькова: среди вернувшихся по обмену гражданских — куряне и политзаключенные

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала в своем Telegram-канале, что среди граждан, вернувшихся в Россию в результате обмена пленными с Украиной, есть гражданские жители Курской области.

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Комментарии
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ЛХ
Людмила Харькова
Вообще то гражданские и политзаключенные ни разу не военнопленные и учитываться в эту тысячу не должны. Договор шел вообще то о военных, а не о гражданских. А людей, увезенных на территорию Хохляндии, обязаны вернуть отдельно, ну в лучшем случае в обмен на хохлов с Западенщины. Этим в России делать абсолютно нечего.
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