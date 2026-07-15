Пересесть на батарейки? В России дураков нет

Топливный кризис не повлиял на продажи электромобилей, они продолжают падать Иван Рыбин Фото: Алена Бжахова/ТАСС Продажи новых электромобилей на фоне отсутствия бензина и солярки кратно выросли — подобные утверждения в последнее время не редкость.