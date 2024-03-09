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Американский психиатр: Перед выступлением в конгрессе США Байдена накачали амфетамином

Американский психиатр: Перед выступлением в конгрессе США Байдена накачали амфетамином

Во время выступления перед членами американского конгресса с речью «О положении в стране» Джо Байден продемонстрировал признаки употребления стимуляторов, призванных замаскировать снижение его когнитивных способностей.

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