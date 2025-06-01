Валютные «разборки». Аналитики спрогнозировали, что произойдёт с курсом доллара в первую неделю лета 2025 года Ирэн ОрлонскаяНа следующей неделе, 6 июня, состоится заседание Центрального банка, на котором будет рассматриваться ключевая процентная ставка.