Зеленский разочарован. Саммит в Париже пошёл не по плану: Новая выходка Запада

ИРИНА МАЛЫШЕВА

Литературное слово, Зеленский полный дурак что ли ? Под управление России , для него это подарок судьбы и доброты русского народа и это спасение его от смерти. Точно зомбирован до того, что сам не знает, то ли он еврей, то ли уроженец Беларуссии , по крови может оказаться просто русским. Дети в те времена при рождении путались, работы у родителей столько , что все время на работе и кто там по факту его такого изобрели ? Я думаю он инкубаторский из первых ЭКОшников. Дефективный.