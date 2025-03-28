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Зеленский разочарован. Саммит в Париже пошёл не по плану: Новая выходка Запада

Зеленский разочарован. Саммит в Париже пошёл не по плану: Новая выходка Запада

Журналист Боуз счёл, что Зеленский разочарован результатами саммита в Париже27 марта в Париже прошёл саммит "коалиции желающих", участники которого обсуждали размещение "миротворцев" на Украине и предоставление ей гарантий безопасности.

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Литературное слово, Зеленский полный дурак что ли ? Под управление России , для него это подарок судьбы и доброты русского народа и это спасение его от  смерти.  Точно зомбирован до того, что сам не знает, то ли он еврей, то ли уроженец Беларуссии  , по крови может оказаться просто русским. Дети в те времена при рождении путались, работы у родителей столько , что все время на работе и кто там по факту его такого изобрели ? Я думаю он инкубаторский из первых ЭКОшников. Дефективный.
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