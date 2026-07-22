Synchrony Financial повышает прогноз на 2026 год после сильного II квартала

Крупнейший американский эмитент частных кредитных карт Synchrony Financial (NYSE: SYF) представил финансовый отчет за второй квартал 2026 года, перевыполнив прогнозы аналитиков и объявив о повышении годового ориентира по прибыли на акцию (EPS), а также снижении ожидаемого уровня списаний безнадежных долгов.