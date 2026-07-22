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Synchrony Financial повышает прогноз на 2026 год после сильного II квартала

Synchrony Financial повышает прогноз на 2026 год после сильного II квартала

Крупнейший американский эмитент частных кредитных карт Synchrony Financial (NYSE: SYF) представил финансовый отчет за второй квартал 2026 года, перевыполнив прогнозы аналитиков и объявив о повышении годового ориентира по прибыли на акцию (EPS), а также снижении ожидаемого уровня списаний безнадежных долгов.

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