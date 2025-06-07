В Турции владелец отеля слил данные о банковских картах почти трехсот туристов

Турецкая полиция задержала преступную группу из 20 человек, подозреваемых в хищении более 1,1 миллиарда турецких лир (около 29 миллионов долларов) со счетов иностранных туристов, отдыхавших на курортах страны.
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