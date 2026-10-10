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Уходящих по собственному желанию больше не удерживают: условия на рынке труда меняются в пользу работодателей

За два последних года доля компаний, которые не делают контрофферов (встречных предложений по зарплате и условиям труда) увольняющимся сотрудникам, увеличилась с 10% до 22%, подсчитали в известном рекрутинговом агентстве.

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