Более 70 шахтеров погибли в результате воздушного удара на границе

Более семидесяти шахтеров погибли в результате авиаудара на границе Судана и Египта. Суданская правозащитная группа Emergency Lawyers сообщила, что в результате нападения, которое произошло в субботу утром, погибли по меньшей мере 72 человека.
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