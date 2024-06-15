«Москва востребована мировым сообществом»: какое значение имеют военно-морские учения России и Египта

В Средиземном море прошли российско-египетские военно-морские учения, сообщили в Минобороны РФ. Ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» провели совместные манёвры с египетским фрегатом «Аль-Кадир».
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