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«Москва востребована мировым сообществом»: какое значение имеют военно-морские учения России и Египта

«Москва востребована мировым сообществом»: какое значение имеют военно-морские учения России и Египта

В Средиземном море прошли российско-египетские военно-морские учения, сообщили в Минобороны РФ. Ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» провели совместные манёвры с египетским фрегатом «Аль-Кадир».

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