Сотни челябинцев выстроились в очередь к стихийному мемориалу в память погибших в «Крокус Сити Холле»

Жители Челябинска продолжают нести цветы и свечи к стихийным мемориалам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине дня воскресенья, 24 марта, у памятника «Орленок» на Алом поле прошла акция скорби.
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