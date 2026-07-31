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Градостроительный анализ земельного участка: правовая природа документа и его значение для участников оборота

Практика показывает, что более 30 процентов девелоперских проектов сталкиваются с задержками, перерасходом бюджета или невозможностью реализовать задуманное именно из-за ошибок или формального подхода к анализу участка на начальной стадии.

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