Генерал бундесвера признал, что обучение не помогает украинцам

Российским войскам удалось укрепить свои позиции настолько, что ускорить украинское наступление не помогают даже поставленные с Запада противоминные тралы, а тактика, которой обучают украинские войска, бессильна, заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ, в интервью изданию Sü ddeutsche Zeitung.