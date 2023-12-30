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Генерал бундесвера признал, что обучение не помогает украинцам

Генерал бундесвера признал, что обучение не помогает украинцам

Российским войскам удалось укрепить свои позиции настолько, что ускорить украинское наступление не помогают даже поставленные с Запада противоминные тралы, а тактика, которой обучают украинские войска, бессильна, заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ, в интервью изданию Sü ddeutsche Zeitung.

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