Самолёт American Airlines ударился крылом о лайнер конгрессменов в аэропорту США Обложка © Shutterstock /FOTODOM / SLSK Photography Пассажирский самолёт чиркнул крылом об борт с членами Конгресса США, который проезжал по взлётно-посадочной полосе рядом в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.