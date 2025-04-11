Самолёт American Airlines ударился крылом о лайнер конгрессменов в аэропорту США Обложка © Shutterstock /FOTODOM / SLSK Photography Пассажирский самолёт чиркнул крылом об борт с членами Конгресса США, который проезжал по взлётно-посадочной полосе рядом в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.
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