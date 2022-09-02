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В Севастополе завершился первый этап проекта «Юные актеры – детям Донбасса»

Завершился первый этап проекта «Юные актеры – детям Донбасса». В его рамках 23 показа спектаклей посетили более десяти тысяч детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик, которые временно проживают в различных регионах России.

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