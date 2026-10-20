Макс Ферстаппен: Я говорил, что не хочу гоняться в Катаре и Абу-Даби?Getty Images / Red Bull Content PoolГонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен уточнил, что не отказывался выступать на Гран При Катара и Абу-Даби, несмотря на заявления о рисках проведения гонок на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
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