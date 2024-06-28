Кто такие сапиосексуалы? И почему их становится все больше?

Evgenija Palette Наконец-то, найдено убедительное НАЗВАНИЕ этому явлению. И соответственно - объяснение, почему такой человек НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ в дружные "когорты" потребителей пива, тусовок и секса на час...

Майя Maja Смотришь иногда на жертв ЕГЭ и невольно думаешь, а среди них есть хоть кто-то, кто имеет зачатки интеллекта?))