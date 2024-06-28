Если вас шокировал заголовок статьи, не пугайтесь. Сапиосексуалы – это вполне невинные люди, которые имеют небольшую особенность: их влечет интеллект.
Кто такие сапиосексуалы? И почему их становится все больше?
Комментарии
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Evgenija Palette
Наконец-то, найдено убедительное НАЗВАНИЕ этому явлению. И соответственно - объяснение, почему такой человек НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ в дружные "когорты" потребителей пива, тусовок и секса на час...
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8 час.
Майя Maja
Смотришь иногда на жертв ЕГЭ и невольно думаешь, а среди них есть хоть кто-то, кто имеет зачатки интеллекта?))
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4 час.
Элина Морозова
Болонская система образования этого не предусматривает. Пока мы не вернёмся к основам советского образования, из школы будут выходить быдломаргиналы.
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4 час.
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