ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Кто такие сапиосексуалы? И почему их становится все больше?

Кто такие сапиосексуалы? И почему их становится все больше?

Если вас шокировал заголовок статьи, не пугайтесь. Сапиосексуалы – это вполне невинные люди, которые имеют небольшую особенность: их влечет интеллект.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Наконец-то, найдено убедительное НАЗВАНИЕ этому явлению. И соответственно - объяснение, почему такой человек НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ в дружные &quot;когорты&quot; потребителей пива, тусовок и  секса на час...
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8 час.
Майя Maja
Смотришь иногда на жертв ЕГЭ и невольно думаешь, а среди них есть хоть кто-то, кто имеет зачатки интеллекта?))
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4 час.
Элина Морозова
Болонская система  образования этого не предусматривает. Пока  мы не вернёмся к  основам советского образования, из школы будут  выходить  быдломаргиналы.
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4 час.

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