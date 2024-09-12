БТР Stryker.578 прочтений Вчера Подразделения «Отважных», известных как «Черные гусары», сожгли на покровском направлении американский Stryker во время скоротечного наступательного боя.
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