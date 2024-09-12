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«Черные гусары» покромсали Stryker. Сводка СВО по итогам 11 сентября

«Черные гусары» покромсали Stryker. Сводка СВО по итогам 11 сентября

БТР Stryker.578 прочтений Вчера Подразделения «Отважных», известных как «Черные гусары», сожгли на покровском направлении американский Stryker во время скоротечного наступательного боя.

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