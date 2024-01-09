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Поэт Лев Рубинштейн попал в реанимацию после наезда автомобиля

Поэт Лев Рубинштейн попал в реанимацию после наезда автомобиля

Известный российский поэт и публицист Лев Рубинштейн серьезно пострадал в результате ДТП в Москве. Об этом сообщил в соцсети фотограф и дизайнер Илья Гинзбург со ссылкой на правозащитника Александра Черкасова.

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