Поэт Лев Рубинштейн попал в реанимацию после наезда автомобиля

Известный российский поэт и публицист Лев Рубинштейн серьезно пострадал в результате ДТП в Москве. Об этом сообщил в соцсети фотограф и дизайнер Илья Гинзбург со ссылкой на правозащитника Александра Черкасова.
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