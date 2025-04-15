Останки погибшего в Новгородской области казахстанского солдата передадут на родину

В церемонии передачи останков погибшего, прошедшей в посольстве Республики Казахстан в Российской Федерации, приняли участие заместитель губернатора Новгородской области Илья Маленко и командиры новгородских поисковых отрядов «Находка» и «Медведь» — Александр Морзунов и Игорь Тума.
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