Останки погибшего в Новгородской области казахстанского солдата передадут на родину

В церемонии передачи останков погибшего, прошедшей в посольстве Республики Казахстан в Российской Федерации, приняли участие заместитель губернатора Новгородской области Илья Маленко и командиры новгородских поисковых отрядов «Находка» и «Медведь» — Александр Морзунов и Игорь Тума.