ФСБ задержала четырех женщин – агентов СБУ в трех регионах России

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Сотрудники ФСБ задержали четырех женщин, завербованных СБУ для совершения терактов против высокопоставленных офицеров ВС РФ и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса.
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