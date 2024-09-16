"Не смог закончить игру в гольф": Трамп шутит после стрельбы и набирает очки

ГБ

Геннадий Бережнов

Страна террористической демократии, где один отстранённый постоянно отдыхает, второй, кандидат, играет в гольф и как то уворачивается от покушений. А вот кто управляет этим образованием - истина покрытая мраком! Госдолг же растёт ежедневно!