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Царьград

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"Не смог закончить игру в гольф": Трамп шутит после стрельбы и набирает очки

"Не смог закончить игру в гольф": Трамп шутит после стрельбы и набирает очки

После стрельбы во Флориде агента Секретной службы по вооружённому человеку, которую в СМИ называют покушением на Трампа, Дональд шутит, что "не смог закончить игру в гольф".

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Страна террористической демократии, где один отстранённый постоянно отдыхает, второй, кандидат, играет в гольф и как то уворачивается от покушений. А вот кто управляет этим образованием - истина покрытая мраком! Госдолг же растёт ежедневно!
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