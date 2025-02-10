Рэпер Дрейк заказал на ужин 15 цыплят и 60 лепешек перед выступлением

Рэпер Дрейк заказал 15 цыплят и 60 лепешек перед концертом. Об этом сообщает издание News.com. По информации журналистов, Дрейк отправился на ужин в заведение Nando's перед своим выступлением в Мельбурне.
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