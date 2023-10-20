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Блинкен потребовал от ХАМАС немедленного освобождения заложников без предварительных условий

Блинкен потребовал от ХАМАС немедленного освобождения заложников без предварительных условий

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на брифинге в пятницу, 20 октября, заявил, что Соединенные Штаты требуют освобождения всех заложников, удерживаемых движением ХАМАС в секторе Газа, без предварительных условий и немедленно, – сообщают СМИ.

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