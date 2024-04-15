Россияне рассказали, о каких опциях в автомобилях они мечтают

Дистанционный запуск двигателя, система распознавания хозяина, трансформация машины в лодку или самолет оказались самыми желанными опциями в автомобиле, о которых мечтают россияне, выяснил СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» в ходе опроса.
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