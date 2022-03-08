Экономист Юшков: Санкции Запада сегодня либо абсурдны, либо болезненны для него самого

Санкции Запада сегодня либо абсурдны, либо болезненны для него самого. Таким мнением поделился в беседе с ФАН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.