Экономист Юшков: Санкции Запада сегодня либо абсурдны, либо болезненны для него самого

Санкции Запада сегодня либо абсурдны, либо болезненны для него самого. Таким мнением поделился в беседе с ФАН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
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