WP: Зеленский занижает потери, чтобы не сорвать грядущую мобилизацию

Озвученные официальным Киевом цифры существенно меньше, чем называют в России или даже в Америке.Официальные потери Украины в ходе боевых действий специальной военной операции оказались значительно меньше, чем оценки Минобороны России или военных аналитиков США.
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